Свою думку з цього приводу висловив речник українського зовнішньодипломатичного відомства Георгій Тихий у соцмережі Х.
У чому суть питання Росії?
Росія в ООН намагалася прирівняти окупацію українських територій до дискусій навколо Гренландії, що активізувалися на тлі заяв президента США Дональда Трампа. Утім, подібні порівняння в ООН визнали неприйнятними.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму й Донбасу. Він послався на правовий висновок, згідно з яким визначальним є принцип територіальної цілісності України.
Як відреагувала Україна?
Речник Міністерства закордонних справ України, реагуючи на подібне питання російської сторони, висміяв такі заяви.
Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відкинули незаконні захоплення земель Росією. Картка бінго: забирайтеся геть з України,
– написав він.
Яка зараз ситуація навколо Гренландії?
Нещодавно Дональд Трамп почав вимагати від Данії віддати йому Гренландію. Низка країн Європи виступила на підтримку Копенгагена. Тож американський лідер заявив, що введе проти них додаткові тарифи.
У CNN пояснювали, що Гренландія, про передачу якої просив Дональд Трамп, має величезне стратегічне значення, оскільки, за даними ЗМІ, Росія вже контролює більшість суші, ресурсів і військових баз в Арктиці.
Згодом агентство Reuters повідомило, що демократи й республіканці висловлювали занепокоєння через потенційний імпічмент щодо президента Дональда Трампа через застосування сили щодо Гренландії.