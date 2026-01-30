Хтось має сказати цим ідіотам, – МЗС про питання Росії до ООН щодо "самовизначення" Донбасу

Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало запитання Росії до ООН стосовно "самовизначення" Донбасу за аналогією з Гренландією.

Свою думку з цього приводу висловив речник українського зовнішньодипломатичного відомства Георгій Тихий у соцмережі Х.

У чому суть питання Росії?

Росія в ООН намагалася прирівняти окупацію українських територій до дискусій навколо Гренландії, що активізувалися на тлі заяв президента США Дональда Трампа. Утім, подібні порівняння в ООН визнали неприйнятними.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму й Донбасу. Він послався на правовий висновок, згідно з яким визначальним є принцип територіальної цілісності України.

Як відреагувала Україна?

Речник Міністерства закордонних справ України, реагуючи на подібне питання російської сторони, висміяв такі заяви.

Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відкинули незаконні захоплення земель Росією. Картка бінго: забирайтеся геть з України,

– написав він.

Яка зараз ситуація навколо Гренландії?