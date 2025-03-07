Сейчас Россия активно пытается вытеснить украинские войска из Курской области, чтобы перебросить 60-тысячную группировку на более приоритетные участки фронта. Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт Владислав Селезнев, подчеркнув, что не стоит ожидать прекращения боевых действий со стороны Владимира Путина.

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Может ли Россия открыть фронт на других участках

Российская армия пытается сформировать не менее 3 наступательных плацдарма – в районе Торецка, Часового Яра и на Лиманском направлении, чтобы в перспективе летней кампании атаковать огромную городскую агломерацию, – Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Оккупация этих территорий является стратегической целью России, ведь именно Донецкая область была одной из основных целей так называемой "СВО", начавшейся в феврале 2022 года.

По словам военного эксперта, основное сосредоточение усилий российских войск будет происходить в течение этой весны и лета. Одним из важных факторов, влияющих на интенсивность боевых действий, являются ресурсы, которые Россия активно использует для продвижения на фронте, в частности в Курской области. Это связано не только с попыткой вытеснить украинских защитников с этой территории, но и перебросить 60-тысячное войско на другие участки.

Для реализации этого замысла будут сосредоточены все усилия и действия российской армии,

– отметил он.

Несмотря на возможность атак на территории Сумщины и Черниговщины, пока враг не планирует открывать новый фронт на этом участке. Россияне требуют дополнительных сил и средств для эффективных действий у Торецка, Часового Яра и Лимана. Ситуация остается довольно динамичной. Владислав Селезнев отметил, что не стоит надеяться на прекращение боевых действий диктатором Владимиром Путиным.

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