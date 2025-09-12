Россия и Беларусь начали совместные учения "Запад-2025". Пока неизвестно, каков реальный замысел Владимира Путина, но события могут развиваться стремительно и даже неожиданно.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что кремлевский диктатор является очень непредсказуемым. Он может отвлекать внимание мира одними событиями, готовясь, к другим.

Смотрите также Россия ответственная: Туск назвал предателями поляков, обвинивших Украину в атаке дронов

Что ожидать от военных учений России и Беларуси?

Олег Лесной считает, что завершение учения "Запад-2025" может иметь 2 сценария.

Первый сценарий – многоэтапное ИПСО. Совместные военные учения с Беларусью и пересечение российскими беспилотниками границы страны НАТО, вероятно, будут происходить и дальше.

Таким образом Россия держит "врага" в напряжении, что является одной из ее задач,

– сказал политолог.

Он предположил, что таким образом Путин отвлекает внимание общества, чтобы ударить в совершенно другом месте.

Второй сценарий – если кремлевский диктатор увидит, что Польша слабая, то он ударит по ней.

Россияне сейчас таким образом тестируют НАТО (Польша является членом Альянса – 24 Канал),

– отметил Лесной.

Политолог подытожил, что первый сценарий пока является самым реалистичным, но никому неизвестно, какие выводы сделал Путин, атакуя дронами Польшу. Возможно, он и дальше каким-то образом будет продолжать такую агрессию.

Что известно об учениях "Запад-2025"?