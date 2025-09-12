Навчання "Захід-2025" може закінчитися 2 сценаріями, – політолог пояснив найбільш реалістичний
- Спільні навчання "Захід-2025" між Росією та Білоруссю можуть мати два сценарії завершення.
- Перший сценарій вважається найреалістичнішим, оскільки Путін може відвертати увагу суспільства, щоб вдарити у зовсім іншому місці.
Росія та Білорусь розпочали спільні навчання "Захід-2025". Поки невідомо, який реальний задум Володимира Путіна, але події можуть розвиватися стрімко та навіть несподівано.
Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор є дуже непередбачуваним. Він може відвертати увагу світу одними подіями, готуючись, до інших.
Дивіться також Росія відповідальна: Туск назвав зрадниками поляків, що звинуватили Україну в атаці дронів
Що очікувати від військових навчань Росії та Білорусі?
Олег Лісний вважає, що завершення навчання "Захід-2025" може мати 2 сценарії.
Перший сценарій – багатоетапне ІПСО. Спільні військові навчання з Білоруссю та перетин російськими безпілотниками кордону країни НАТО, ймовірно, відбуватимуться і далі.
Таким чином Росія тримає "ворога" в напрузі, що є одним із її завдання,
– сказав політолог.
Він припустив, що у такий спосіб Путін відвертає увагу суспільства, щоб вдарити у зовсім іншому місці.
Другий сценарій – якщо кремлівський диктатор побачить, що Польща слабка, то він вдарить по ній.
Росіяни зараз в такий спосіб тестують НАТО (Польща є членом Альянсу – 24 Канал),
– зазначив Лісний.
Політолог підсумував, що перший сценарій поки є найреалістичнішим, але нікому невідомо, які висновки зробив Путін, атакуючи дронами Польщу. Можливо, він і далі якимось чином продовжуватиме таку агресію.
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
Спільні військові навчання білорусів та росіян проходитимуть на території Білорусі. Речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка попередив, що у той час можливими будуть провокації з боку агресора. Однак зараз на кордоні із Білорусією проблем немає.
Навчання у Білорусі стартували 12 вересня 2025 року. Росіяни перекидають туди свою техніку, проте ситуація на кордоні поки стабільна та контрольована українськими Силами оборони.
Під час навчання "Захід-2025" росіяни та білоруси імітують ядерну війну. У навчання залучені понад 18 тисяч солдатів, з них – 5 тисяч війська Росії.