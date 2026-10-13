Об этом он написал в посте в социальной сети Truth Social.

Что Трамп сказал о помощи России и Китая Ирану?

Американский лидер отреагировал на комментарии о возможной поддержке Тегерана со стороны Москвы и Пекина.

Я вижу так много комментариев от радикальных левых идиотов и сумасшедших о том, что Китай и Россия помогают "замечательной" Исламской Республике Иран. Если это и так, то на очень низком уровне, но я в это совсем не верю,

– написал Трамп.

Он также заявил, что у России и Китая есть что терять, если бы они оказывали Ирану помощь. По мнению президента США, Вашингтон быстро узнал бы о таких действиях.

У Пекина и Москвы есть что терять, и поэтому, если бы помощь Ирану оказывалась, то США об этом узнали бы, и узнали бы очень быстро,

– подчеркнул американский лидер.

Напомним, действия Трампа в отношении Украины и России могут свидетельствовать о попытке заставить Киев капитулировать, чтобы спасти российскую экономику и реализовать бизнес-интересы его окружения.

За последние трое суток американский лидер свел на нет результаты полутора лет собственной дипломатии, в частности отменил ограничения на импорт российского дизельного топлива. Также Трамп выдвинул Украине ультиматум о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Официально Белый дом объясняет возобновление импорта стремлением снизить цены на топливо для американцев. В то же время потенциальные объемы российского экспорта слишком малы, чтобы существенно повлиять на американский рынок накануне выборов.

По данным журналистских расследований, за попытками деэскалации могут стоять масштабные бизнес-сделки, в частности возможное приобретение активов российской компании "Лукойл" консорциумом, связанным с бизнес-партнерами Джареда Кушнера, Стива Виткоффа и Иванкой Трамп.

Также обсуждаются проекты, связанные с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", добычей полезных ископаемых в Арктике и замороженными российскими активами в европейских банках.