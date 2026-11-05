Путин прокладывает для Китая особый путь в Россию: что изменится на границе

Новый участок будет иметь ширину 1435 миллиметров – в соответствии с китайским стандартом, тогда как в России используется колея шириной 1520 миллиметров. Об этом пишет South China Morning Post.

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Зачем Россия строит вторую железную дорогу с Китаем?

Речь идет о железнодорожном сообщении между российским Забайкальском и китайской Маньчжурией.

Строительство участка с российской стороны уже началось, его планируют завершить к концу 2026 года. Китайскую часть должны достроить в начале 2027-го.

Новая линия должна увеличить пропускную способность пограничного перехода и сократить задержки грузовых поездов.

В настоящее время поезда в обоих направлениях используют один путь, поэтому периодически возникают заторы.

По оценкам экспертов, дополнительный путь позволит быстрее перевозить технику, электронику, потребительские товары и продукцию трансграничной торговли.

Москва рассчитывает, что к 2030 году пропускная способность Забайкальского перехода вырастет до 39 миллионов тонн в год – на 11 миллионов тонн больше, чем сейчас.

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В то же время эксперты отмечают, что новый маршрут не обязательно приведет к значительному увеличению объемов торговли. Ведь для перевозки грузов вглубь России их все равно придется перегружать на вагоны с шириной колеи 1520 миллиметров.

Таким образом, проект не означает перехода России на китайский железнодорожный стандарт. Это скорее практическое решение для расширения транспортного сообщения с Китаем на фоне переориентации российской торговли на азиатские рынки из-за западных санкций.

Подписание закона накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне также имеет символическое значение. По оценке экспертов, Москва стремится показать Пекину, что способна выполнять совместные договоренности.