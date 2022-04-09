О том, как российские захватчики делали раньше и что изменилось теперь, 24 канал сообщает со ссылкой на людей, ознакомленных с этими особенностями.
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Схема, работавшая ранее
У оккупантов есть высокоточные Калибры. "Однако наводиться по GPS они могут лишь условно", – рассказал собеседник.
Если надо нанести удар в конкретное место, а ракете нужно преодолеть большое расстояние, тогда используют дополнительные средства наведения – маячки.
Ранее Россия присылала на украинские земли людей, которые разбрасывали эти маячки. Однако украинские защитники их ловили, а маячки массово уничтожали. Желающих заниматься таким уже не очень много.
Новая тактика по размещению маячков
В связи с неуспеваемостью предыдущей тактики россияне решили прибегнуть к новой.
Сбрасывают маячки куда надо с БПЛА и с помощью других специализированных средств,
– пояснил собеседник.
Для гражданских инструкции таковы: если увидели такой маячок, его следует чем-то засыпать. Ткань лучше не использовать. Обязательно нужно сообщить о находке в тероборону, полицию, органы самоуправления.
Россия использует новую технику размещения маячков / Фото для 24 канала
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