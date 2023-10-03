Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что это уже десятая попытка россиян запустить эту ракету. Тем временем генсек ООН выступил с призывом к ядерному разоружению.

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Российские ядерные испытания

Свитан отметил, что "Буревестник" – это фактически обычная дозвуковая крылатая ракета на базе Х-101. Просто у нее есть ядерный боезаряд. Она может лететь на большие расстояния, но поскольку она дозвуковая, то находится в воздухе по нескольку часов.

За это время ее догонит любой истребитель и уничтожит. ВСУ, например, каждый день по несколько таких ракет уничтожают. Кроме того, у россиян могут возникнуть проблемы с пусковым аппаратом. Пилоты не возьмут ее себе под самолет, поскольку она имеет радиационное излучение.

Возможный удар "Громом" по Крыму

Россияне заявили, что удар в районе Джанкой был нанесен ракетой "Гром". В принципе, это возможно. Украина в свое время передала их Саудовской Аравии, но затем были переговоры с саудитами с участием США, где в принципе мог обсуждаться вопрос их возвращения.

В общем, лучше эти ракеты использовать по Крымскому мосту. Как-то российские военкоры жаловались на применение кассетных снарядов на севере Крыма. Это могли быть Atacms на 165 километров из пробной партии, которую Украина могла получить.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Новая дорога в Крым

Россияне строят дорогу на Азовском побережье из Мариуполя в Крым. Они понимают, что скоро могут остаться без сообщения через Крымский мост и Токмак. Кстати, 70% их поставки идет именно через Запорожье, и только 30% через Керченский мост.

На Донбассе им приходится строить мост через реку Кальмиус. Он по своей структуре будет похож на Чонгарский мост. Можно спрогнозировать, что в день открытия моста ленту на нем перережет украинская ракета.

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