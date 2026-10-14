Об этом рассказал советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Как Россия меняет маршруты атак реактивными дронами?

Россия испытывает возможности атаки западных областей Украины реактивными дронами "Герань-4". В течение последних нескольких дней враг запустил несколько десятков таких беспилотников из Крыма через Одесскую область, вдоль границы с Молдовой, в направлении западной части Украины.

Четыре реактивных дрона долетели до Львова, преодолев около 820 километров. Еще несколько беспилотников добрались до Луцка, расстояние до которого составляет примерно 880 километров.

Россия тестирует маршруты полетов реактивных "Шахедов" / "Флэш"

Чтобы преодолеть такое расстояние, "Герани-4" летели на высоте 5–6 километров и поддерживали среднюю скорость 320–380 километров в час.

Максимальная дальность полета оказалась несколько больше, чем ожидалось. Не исключено, что для увеличения дальности полета Россия уменьшает боевую часть беспилотников.

Напомним, Россия может усилить атаки на западные области Украины. О возможном учащении ударов предупредил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на фоне российских атак по региону и другим западным областям.

В течение последних двух суток российские беспилотники действительно атаковали западные регионы Украины. В частности, в Ровенской области 12 октября сообщалось о повреждении нежилого здания в результате атаки. В ночь на 13 октября российские " Дроны вновь провели атаку против Ровно " и область. Было повреждено здание учебного заведения, есть пострадавшие.

Во Львовской области утром 13 октября российские войска провели атаку региона реактивными беспилотниками. Оба дрона были сбиты противовоздушной обороной, однако падение одного из них в селе Мурованое повредило 9 жилых домов.

Кроме того, в Военно-воздушных силах фиксировали движение российских беспилотников над Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями или в их направлении.