В Росії у відповідь на це не на жарт розхвилювалися. Спікерка російського міністерства закордонних справ опублікувала допис у фейсбуці розміром зі скатертину, в якому згадала і про гасло "Слава Україні", і про УПА, і про Степана Бандеру.

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В росіян "підгорає" через форму збірної

"Підгорало" і в російської пропагандистки Ольги Скабеєвої у вечірньому випуску новин на російському каналі. Ще один обурений російський чиновник, депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев взагалі закликав заборонити форму "синьо-жовтих".

Процитую: "В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям".



Форма футбольної збірної України / Фото УАФ

Депутат також додав, ще зацитую: "Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вираження якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму.

Ба більше, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях".

Як незручно вийшло. Насправді такі заяви дуже добре демонструють актуальність та важливість такої форми на чемпіонаті Євро.

Всі мають знати та пам'ятати, що Росія – це держава-крадій, це держава-агресор. Це держава, яка, нехтуючи міжнародними законами, порушує суверенітет незалежної України та силою забирає частину нашої території.

І я вже не знаю, жарт це чи ні, але також у ЗМІ з'явилось повідомлення про те, що начебто збірна Росії розглядає варіант відмови від участі у чемпіонаті Європи, щоб таким чином висловити протест.



Росія розкритикувала форму футбольної збірної в Україні / Фото УАФ

Остальцев: Росії – не місце в чемпіонаті Європи

Якщо це виявиться правдою – я буду дуже радий, бо вважаю, що це справедливо. Не місце, на мою думку, у чемпіонаті Європи країні, яка нехтує європейськими цінностями та правилами.

Зачепила ця історія і, як я їх називаю, "американобандерівців". У твітері посольства США в Україні з'явилось повідомлення, у дусі "тролінг"у росіян, зокрема цитую: "Нам подобається нова форма. Слава Україні".

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Можна нескінченно довго розповідати, як росіяни цією істерикою наступили собі ж на хвіст, але краще поділюся новинами про те, що збірна України перемогла команду Кіпру в останньому з трьох контрольних поєдинків під час підготовки до фінального турніру Євро-2020.

Відзначимо! Зустріч на стадіоні "Металісту" в Харкові завершилася з рахунком 4:0.

Так наша збірна на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті. Вболіватимемо за наших козаків і милуватися тим, як палають російські п'яті точки.