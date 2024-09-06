Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин. По его словам, российские оккупанты регулярно совершают военные преступления на разных направлениях фронта.
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Россияне жестоко убивают украинцев
В начале сентября в социальных сетях появилось новое видео расстрела на Торецком направлении. Донецкая областная прокуратура обнаружила запись, на которой трое солдат одной из бригад ВСУ выходят из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подошли враги. Оккупанты положили их лицом вниз на землю, а потом почти сразу расстреляли в спину.
Важно! Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Сейчас украинские следователи проверяют эти данные, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Некоторые случаи казни украинских военных остаются незамеченными
Журналисты также сообщили, что у них есть видео, на котором можно увидеть казнь трех украинцев российскими войсками. Это видео было снято во время боев в конце августа неподалеку Покровска.
Украинский военнослужащий, который предоставил запись с беспилотника, отметил, что их подразделению известно о множестве подобных случаев на передовой, которые остаются незаслуженно незамеченными и не расследуются.
Аналогичные преступления были совершены в разных областях Украины различными подразделениями, что позволяет утверждать, что такая политика Кремля может быть классифицирована как преступление против человечности,
– заявил Костин.
По его словам, целом так погибли 62 украинских военнослужащих.