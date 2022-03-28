Власть оккупантов назвала причиной изъятия часов "таможенные правонарушения". Об этом сообщили 27 марта.

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По данным Федерального министерства иностранных дел Швейцарии, ценные часы изъяли из местных складов спецагенты ФСБ.

В МИД заявили, что догадываются, зачем Россия это делает. По мнению Швейцарии, этот шаг "вероятнее всего, был своевольной репрессивной мерой в ответ на санкции".

К слову, Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, хотя ранее имела нейтральную позицию. Компания Audemars Piguet прекратила экспорт в Россию и финансовые операции 8 марта.

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