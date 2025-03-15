Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Отключения света в Одесской и Днепропетровской областях 15 марта

Этой ночью россияне в очередной раз нанесли удары по энергетике. Под прицелом агрессора были объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.

Без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей. Повреждения существенные,

– заявили в ДТЭК.

Также отметили, что энергетики уже работают на местах. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома.

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Добавим, в 08:46 председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на утро 15 марта в Черноморске газо-, водо- и теплоснабжение – в штатном режиме. Также благодаря оперативной работе энергетиков восстановлено электроснабжение.