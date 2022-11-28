Об этом в эфире канала FREEDOM заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия надеялась на "крымский сценарий", в том числе и на ЗАЭС, однако все провалилось. Так что теперь очень высока вероятность того, что оккупанты покинут территорию станции.

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Что помешало оккупантам

Михаил Подоляк отметил, что в 2014, когда Россия оккупировала Крым, мир фактически с этим согласился. То есть, были публичные осуждения таких действий, но в кулуарах его не было.

В 2022 году россияне надеялись на такой же сценарий по отношению к украинским территориям, об аннексии которых объявил Кремль. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Отдельно Путин подписал указ об аннексии Запорожской АЭС. Однако мир это категорически отверг. Даже МАГАТЭ, где немало российских представителей, решительно выступило против действий Кремля на ЗАЭС.

Советник главы ОП подчеркнул, что после 9 месяцев героического сопротивления украинского народа никто в мире больше не ведет себя так, как в 2014 году. "Крымский сценарий" для оккупантов провалился. Потому, по словам Подоляка, Россия не удержит ЗАЭС ни юридически, ни фактически.

Подоляк выразил надежду, что Запорожская АЭС и вся временно оккупированная территория Запорожской области в ближайшее время вернутся под контроль Украины, ведь это направление очень важно. В частности, таким образом удастся разъединить группировку войск.

Стоит отметить, что после полуночи 28 ноября местные телеграм-каналы Энергодара начали писать о том, что россияне таки выводят часть войск из города. Однако, учитывая, с кем воюет наше государство, нужно быть осторожными и внимательными.

Россияне готовятся покинуть ЗАЭС

27 ноября глава Энергоатома Петр Котин заявил, что за последние несколько недель в Энергодаре фиксируют признаки того, что российские террористы могут собираться покинуть территорию атомной электростанции. Захватчики начинают воровать все, что могут.

В то же время, генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун отмечает, что верить врагу не стоит. По его словам, россияне пытаются уничтожить любое оборудование, которое можно будет использовать для срочного включения атомной электростанции в украинскую сеть.

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