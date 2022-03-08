Речь идет о боевиках из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер"). Но Вооруженные силы Украины знают об этом и готовы к их приходу.
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В целях усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер"),
– говорится в сообщении Генштаба.
Важно знать, что противник значительно снизил темпы продвижения, а его личный состав деморализован.
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