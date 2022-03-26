Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, уже появляются подобные соображения.

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В чем будет заключаться новая стратегия Кремля

Латушко заявил, что Украина дает достаточно сильное сопротивление россиянам и это огромная заслуга государства, украинских вооруженных сил и всего украинского народа. Именно поэтому поступают разные данные по планам оккупантов.

Россия, возможно, будет вынуждена изменить свою стратегию дальнейших действий в Украине,

– предположил он.

Белорусский оппозиционер объяснил, что говорится о том, что стратегия России, скорее всего, будет направлена ​​именно на Донбасс и его удержание. Мол, сохранение конфликтной ситуации на всем Донбассе и Луганщине.

"Исходя из этого, возможное участие и привлечение военных сил Беларуси в наземной операции не понадобится", – отметил Латушко, заявив, что в случае применения подобной стратегии риски белорусского вторжения сводятся на нет.