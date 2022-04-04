Российские нелюди, отбирая кандидатов, предпочитают тех, у кого есть боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
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В каких регионах проводят мобилизацию
Основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Мотивируют убийц "материальным поощрением".
Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства,
– сообщает Генштаб.
Оккупанты рассчитывают привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек. Укомплектовывать вооружением и военной техникой в штаты военного времени будут устаревшей техникой, которую снимут с хранения. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.
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