Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, украинское ПВО уничтожит все вражеские воздушные цели, которые залетят в Украину.
К теме Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной
Украинская ПВО готова уничтожать все враждебные цели
По мнению Селезнева, вражеская авиация размещена в 200 километрах от украинской границы, потому что наши HIMARS смогут уничтожить ее на расстоянии до 80 км.
"Россияне понимают, что как только они переместят авиацию ближе к линии фронта, она очень быстро превратится в пепел. Потому что наши HIMARS работают на расстоянии 80 километров с ювелирной точностью", – отметил он.
Военный эксперт отметил, что, скорее всего, россияне попытаются применить авиацию с целью активизации боевых действий. Он убежден, что это будет неэффективно для окупантов.
Владислав Селезнев напомнил, что захватчики заявляли о том, что трижды уничтожали украинскую ПВО. Военный эксперт подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает не только вражескую авиацию, но и дроны-камикадзе и ракеты.
Наши ребята готовы, специалисты ПВО готовы уничтожать все враждебные цели, пересекающие государственную границу Украины или линию боевого столкновения. И очень быстро те сотни российских самолетов превратятся в пепел, потому что наши ребята свое дело знают,
– добавил он.
Селезнев о российской авиации у границы с Украиной: смотрите видео
Украинская разведка о накоплении авиации россиян
- По данным представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, на западе России не менее 200 километров от границы с Украиной агрессор содержит примерно 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов, половина из них – ударные.
- Юсов отметил, что российские самолеты находятся на разных аэродромах за пределами досягаемости украинского оружия. Оккупанты расположили авиационные базы так, чтобы к ним не могли достичь реактивные системы залпового огня HIMARS.
- По его словам, самолеты и вертолеты противника могут быть использованы прежде всего на Донбассе. Также Юсов подчеркнул, что нападение с воздуха на Киев – маловероятно.