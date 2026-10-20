Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, комментируя анализ спутниковых снимков. По его словам, вооружение поступает оккупантам как после ремонта, так и непосредственно с заводских конвейеров.

Куда Россия доставляет бронетехнику?

В частности, в Костромской области на базах зафиксировали танки Т-90М, БТР-82А и БМП-3. В то же время в Карелии, всего в 185 километрах от границы с Финляндией, россияне сосредотачивают САУ "Гиацинт" и новейшие артиллерийские комплексы "Мальва". Кроме того, тяжелую технику сосредотачивают на полигонах и базах в Сибири и Алтайском крае.

На линии соприкосновения в Украине ситуация пока близка к стабилизации, и эти машины массово на фронте не появляются. По словам обозревателя, подобная концентрация сил вызывает беспокойство.

Если техника где-то накапливается, значит, она где-то должна быть применена. Это как то правило о ружье в произведениях Чехова, которое висит на стене, значит, оно должно выстрелить,

– рассказал Василий Пехньо.

Вероятные угрозы и реакция Украины

Среди вероятных сценариев обозреватель называет возможное открытие фронта против стран Североатлантического альянса или создание второго фронта против Украины – на северо-восточном направлении или с территории Беларуси.

Украина уже реагирует на потенциальную опасность на севере. В частности, 16 октября правительство утвердило стратегию строительства оборонно-фортификационных рубежей до 2028 года, которые возводятся в Харьковской, Черниговской и Сумской областях, а также у белорусской границы.

Ранее исследователи предполагали, что Москва стремится сохранить тяжелую бронетехнику для долгосрочной перспективы или восстанавливает советскую систему мобилизационных резервов.