Накопили около 2000 БпЛА и это без резервов: когда Россия может нанести удар по Украине
- Российские войска накопили около 2 тысяч ударных беспилотников, из которых 1,4 тысячи могут быть "Шахедами".
- Эти БпЛА могут быть использованы для массированных ударов или распределены равномерно в течение зимнего периода.
Российские войска по состоянию на сейчас накопили около 2 тысяч ударных беспилотников, которые они могут использовать для атаки на Украину уже вскоре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя Центра радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Какие запасы БпЛА у россиян?
По его словам, россияне накопили ориентировочно 2 тысячи БпЛА, около 1,4 тысячи из которых, вероятно, являются "Шахедами", и это даже без учета резервных запасов. Скорее всего враг использует их во время зимнего периода.
Эти 2000 БпЛА могут быть запущены в формате 2 – 3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период. Максимальное количество запущенных БпЛА врага за сутки составило 750. Это был удар 7 сентября 2025 года,
– написал эксперт.
Что известно о наиболее массированной атаке?
Под вражеским ударом 7 сентября оказалась сразу ряд областей Украины. Президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека, еще более 44 человек получили ранения.
Тогда противник привлек 823 средства воздушного нападения в целом. Было зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных беспилотников на 33 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В России после этого заявили, что с помощью "оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии" оккупанты поразили якобы объекты, которые использовались "для обеспечения ВСУ".