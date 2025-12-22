Накопичили близько 2000 БпЛА і це без резервів: коли Росія може завдати удару по Україні
- Російські війська накопичили близько 2 тисяч ударних безпілотників, з яких 1,4 тисячі можуть бути "Шахедами".
- Ці БпЛА можуть бути використані для масованих ударів або розподілені рівномірно протягом зимового періоду.
Російські війська станом на зараз накопичили близько 2 тисяч ударних безпілотників, які вони можуть використати для атаки на Україну вже незабаром.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію керівника Центру радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Які запаси БпЛА у росіян?
За його словами, росіяни накопичили орієнтовно 2 тисячі БпЛА, близько 1,4 тисячі з яких, ймовірно, є "Шахедами", і це навіть без урахування резервних запасів. Радше за все ворог використає їх під час зимового періоду.
Ці 2000 БпЛА можуть бути запущені у форматі 2 – 3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період. Максимальна кількість запущених БпЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року,
– написав експерт.
Що відомо про найбільш масовану атаку?
Під ворожим ударом 7 вересня опинилася одразу низка областей України. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще понад 44 осіб зазнали поранень.
Тоді противник залучив 823 засоби повітряного нападу загалом. Було зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних безпілотників на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.
У Росії після цього заявили, що за допомогою "оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії" окупанти уразили нібито об'єкти, які використовувалися "для забезпечення ЗСУ".