Накопичили близько 2000 БпЛА і це без резервів: коли Росія може завдати удару по Україні

Російські війська станом на зараз накопичили близько 2 тисяч ударних безпілотників, які вони можуть використати для атаки на Україну вже незабаром.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію керівника Центру радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Які запаси БпЛА у росіян?

За його словами, росіяни накопичили орієнтовно 2 тисячі БпЛА, близько 1,4 тисячі з яких, ймовірно, є "Шахедами", і це навіть без урахування резервних запасів. Радше за все ворог використає їх під час зимового періоду.

Ці 2000 БпЛА можуть бути запущені у форматі 2 – 3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період. Максимальна кількість запущених БпЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року,

– написав експерт.

Що відомо про найбільш масовану атаку?