Россия нанесла повторный удар по Комышевахе, где продолжается спасательная операция, – Зеленский

Российские войска вновь провели атаку на Комышуваху, где уже седьмой день продолжаются поисково-спасательные работы после смертоносного авиаудара. Несмотря на то, что под завалами до сих пор могут находиться люди, оккупанты нанесли новый удар.
Об этом 8 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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Что известно о повторном ударе по Камышевахе?
Утром 8 ноября российские войска провели атаку на Камышевахе с помощью FPV-дрона. В населенном пункте уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами по укрытию.
По словам Зеленского, предыдущая атака унесла жизни 55 человек. При этом под завалами до сих пор могут оставаться люди.
Абсолютный цинизм и жестокость
Каковы последствия атаки на спасателей?
В ГСЧС сообщили, что российские войска целенаправленно нанесли удар беспилотником по спасателям, которые работали на месте предыдущего авиаудара.
К счастью, никто из личного состава не пострадал. В то же время в результате атаки была повреждена специальная спасательная техника.
Повреждения получила техника спасателей
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Спасатели подчеркнули, что, несмотря на постоянные обстрелы, прицельные атаки и ежедневные риски, они продолжают выполнять свои обязанности, рискуя собственной жизнью ради спасения других.
Напомним, ранее украинская разведка установила личности российских военных, причастных к авиаудару по Камышевахе 2 ноября. По данным ГУР, оккупанты сначала нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по зданиям местной гимназии, а примерно через час сбросили ФАБ-3000 непосредственно на подземное укрытие, где находились гражданские лица.
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