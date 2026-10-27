По Южному мосту в Киеве наносился баллистический удар: Игнат рассказал, есть ли риск разрушения мостов столицы

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Каковы подробности обстрела Южного моста?

Во время ночного удара оккупанты выпустили в общей сложности 16 баллистических ракет типа "Искандер-М" или зенитных управляемых ракет С-400. Точный тип боеприпасов, которыми был нанесен удар непосредственно по мостовому полотну, определят эксперты после исследования обломков на месте попадания.

Юрий Игнат подчеркнул, что капитальные мостовые сооружения имеют высокий запас прочности, поэтому повреждение проезжей части не свидетельствует о критическом разрушении конструкций.

Конечно, это полотно можно восстановить, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства, для того чтобы его восстановить, нужно время– подчеркнул пресс-секретарь.

Россия наносит баллистические удары несколькими волнами

Военный отметил, что в течение последних двух недель российские захватчики заметно изменили схему обстрелов столицы. Враг сосредоточился на нанесении ударов баллистическими ракетами в несколько этапов, синхронизируя пуски ракет с волнами ударных беспилотников.

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"Раньше, возможно, баллистические ракеты наносили удар один раз за ночь. Сейчас они растягиваются на несколько волн атак… Так, волнами, наносят удары баллистическими ракетами. Все это сопровождается атаками дронов", – пояснил Юрий Игнат.

Последствия повреждения переправы для движения в городе

Из-за атаки движение транспорта по Южному мосту временно перекрыли для обследования несущих конструкций и покрытия. Столичным водителям предложили совершать объезд через Дарницкий мост и мост Патона. Также ограничения коснулись метро: движение по "зеленой" ветке временно организовано только между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, несколькими днями ранее на переправе также фиксировались проблемы из-за вражеского обстрела: 22 октября движение по Южному мосту было ограничено из-за повреждения инфраструктуры столичного метрополитена.