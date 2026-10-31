Оккупанты пытаются обвинить ВСУ в нарушении режима тишины в Херсонской области

Об этом сообщил пресс-секретарь группировки войск "Юг" Максим Кравчук в комментарии "Украинской правде".

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Как Россия использует перемирие в военных целях?

По его словам, Силы обороны Украины, в частности подразделения группировки войск "Юг", соблюдают договоренности о режиме тишины в зоне проведения гуманитарной миссии.

В то же время российские военные используют эту паузу в своих интересах.

Между тем враг использовал паузу в военных целях: российские военные проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, устанавливали антидроновую защиту дорог, усиливали логистику и подвозили боеприпасы. Заявления врага не соответствуют действительности, украинские военные неукоснительно соблюдают режим тишины, зато зафиксированы провокационные действия врага– подчеркнул Кравчук.

В течение перемирия украинские подразделения неоднократно замечали разведывательные БПЛА противника. Также россияне сбрасывали с беспилотников предметы, пытаясь дискредитировать Силы обороны и обвинить их в нарушении договоренностей.

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В группировке войск "Юг" подчеркнули, что прекращение огня преследует исключительно гуманитарную цель. Оно было введено для оказания помощи гражданским жителям Олешок и их эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время украинские подразделения контролируют ситуацию и следят за действиями противника, чтобы не допустить возможных угроз и провокаций.

Напомним, в МВА также заявили, что Россия создает предпосылки для срыва режима прекращения огня, действующий в Херсонской области до 22:59 1 ноября. Жителей общины попросили 1 ноября особенно внимательно относиться к собственной безопасности. В частности, по возможности рекомендуется избегать мест массового скопления людей, не посещать "красные зоны" и районы с повышенным риском.