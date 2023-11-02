Во время совещания Зеленскому доложили о попытках врага наступать на Угледарском направлении, а также о ситуации относительно поставки оружия и работе зернового коридора.

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Россия хотела наступать у Угледара

Президент заявил, что россияне предприняли попытку наступления на Угледарском направлении, однако их остановили воины ВСУ. Кроме того, украинцы нанесли противнику тяжелые потери. Речь идет о десятках единиц техники, множестве убитых и раненых.

В Авдеевке наши военные держат оборону, а на Юге продолжают наступательные действия.

Снабжение оружием и зерновой коридор

Кроме того, Зеленский отметил, что заслушал доклад Минобороны о ходе поступления снарядов, ракет и техники от союзников. От разведки – он узнал о ситуации на международной арене и в состоянии врага.

Также подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для суден, что придаст уверенности нам и перевозчикам,

– рассказал глава государства.

Что происходит на фронте: где наступают россияне, а где ВСУ