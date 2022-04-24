Украинский лидер отметил, что это время между распятием и воскресением, сообщает 24 канал. Похоже, Россия на годы застряла именно в таком дне – когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет.

Заметьте Зеленский обратился к украинцам в Пасхальную ночь

Похоже, Россия застряла именно в таком дне. На годы. В дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет. Но воскресение будет. Жизнь победит смерть,

– подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что зло обязательно накажут. России придется изучить эти истины, это только вопрос времени.

Зеленский подчеркнул, что только вопрос времени, когда:

все русские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за преступления, которые они совершили;

Украина вернет всех депортированных людей;

все украинцы на своей земле почувствуют, что такое уверенный мир.

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