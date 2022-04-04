Россия не оставляет своих попыток захватить Украину. Поэтому остается риск как эскалации конфликта, так и ракетных ударов, в том числе по крупным городам. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На сегодня враг не оставляет своих намерений и планов захватить Украину. На самом деле сейчас идет ожесточенная борьба и война за каждый сантиметр нашей земли, за каждый населенный пункт. Несмотря на то, что из Киевской и Черниговской, и даже из Сумской областей происходит перемещение и вывод войск, на самом деле это не означает его капитуляцию,

– рассказала Анна Маляр.

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По ее словам, враг не выводит свои войска, а просто начинает концентрировать их в других регионах. И даже вывод войск в Беларусь – это лишь для их доукомплектования.

"На сегодня действительно остается высокая опасность на Востоке. Это цель врага. Харьков и Харьковская область, Донецкая и Луганская области. Страшные истории из Мариуполя – это тоже цель врага. Есть ракетные удары и по Одессе. Поэтому война продолжается", – отметила Анна Маляр.

Она добавила, что Украина обязательно одержит победу в этой войне, но для этого нужно определенное время. И у этой победы будет высокая цена.