24 Канал пишет со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, что Украина не позволит использовать Крым как ремонтную базу.

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Что говорит Плетенчук о ситуации у врагов

Все основные мощности (россиян для восстановления кораблей – 24 Канал) остаются в Крыму. Это заводы, которые фактически они оккупировали, как и территорию. Это украинские предприятия, на которых они что-то достраивали,

– рассказал Плетенчук.

По его словам, некоторые проекты они строили с нуля, пытались заложить десантные корабли. Однако Россия не может использовать эти предприятия для ремонта кораблей.

Представитель Военно-морских сил отметил, что последний раз, когда россияне отремонтировали большие десантные корабли, то их на выходе немного "подрихтовали" украинские Военно-морские силы. После этого вражеские корабли остались там, где были.

Потому что Крым находится в зоне досягаемости. Если мы достаем до Краснодарского края, то соответственно, они (россияне – 24 Канал) прекрасно понимают, что Крым находится в зоне поражения,

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что заводить в Крым боевые единицы на ремонт Россия уже себе не позволяет.

Представитель уточнил, что в Новороссийске есть мощности, но они ни в какое сравнение не идут по тем, которые есть в Крыму.