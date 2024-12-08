Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что российское военное командование может перебросить силы из направлений Курахово и Великая Новоселка.

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Что сейчас происходит в районе Покровска

Российские войска возобновили наступательные операции, направленные непосредственно на захват Покровска. Для этого оккупанты совершили поворотный маневр с юга после успешного расширения своих позиций на юг и юго-восток от города.

В конце ноября 2024 года российские войска начали продвижение дальше на запад и северо-запад от Селидово (к юго-востоку от Покровска) вдоль линии Петровка-Пустинка-Желтое на юг Покровска.

Аналитики ISW отмечают, что оккупанты недавно захватили Новопустинку (к юго-западу от Покровска и к западу от Желтого) и продвинулись у южной окраины поселка Шевченко (к северу от Желтого). Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, также показывают, что российские войска недавно продвинулись на север от Новотроицкого (к западу от Новопустинки) и вдоль трассы Т-05-15 Покровск-Константинополь в сторону Шевченко.

Российские войска, вероятно, пытаются фланкировать Покровск с запада и заставить украинские силы отойти из Покровска и Мирнограда, чтобы минимизировать необходимость России проводить фронтальные наступления на восточные и южные подступы к городам,

– говорится в отчете ISW.

По словам аналитиков, россияне, вероятно, намерены перекрыть автомагистрали Т-05-15, Т-04-06 и М-30 на юго-запад и запад от Покровска, чтобы усложнить логистику и заставить украинские силы отойти из Покровска и Мирнограда.

В ISW считают, что российские войска, вероятно, продолжат захват Покровска после зимы 2024-2025 годов и до весны 2025 года. Министерство обороны Великобритании недавно отметило, что российские войска понесли рекордные потери в ноябре 2024 года – в среднем 1523 оккупантов ежедневно и более 45 тысяч за месяц.

Отмечается, что продолжение наступления в сочетании с рекордными потерями заставляет Кремль балансировать между стремлением достичь тактических целей и неизбежным ростом социального напряжения внутри страны.