Но напомню, что месяц после российско-фашистского вторжения НАТО не готово было даже среднее оружие поставлять Украине. А за несколько дней до нападения-то и вообще соглашался на оккупацию Киева.
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Как остановить Россию
Факт вывоза западных посольств из Киева, по крайней мере, я трактую именно так, как согласие на оккупацию. Но мир меняется. Понемногу. Не так быстро, как бы нам хотелось. И не так радикально, как нам хотелось. Но тем не менее меняется.
Есть ли риски удара России по НАТО? Есть. Могут ли эти риски включать в себя ядерный удар со стороны России? Да, могут. Но ядерный удар Россия может нанести по Украине и так, без военных действий НАТО. К примеру, если Украина отвоюет Херсон. Что может помешать России это сделать? Да пока что ничего.
В планах России – не останавливаться на территории Украины. Дальше может быть и Таллин, и Кишинев, и Варшава, и Берлин. У Путина нет предела, как и у Гитлера. Для того чтобы Россия проиграла в войне, фронт должен быть расширен. И да, удары по России должны быть нанесены с территории США как основной мощи НАТО. Это в интересах Украины. И в интересах мира.
Важно Откуда идет военная помощь Украине
Фантастика?
По крайней мере, об этом уже следует говорить. Западное общественное мнение не организуется за день. Ему нужно привыкать к каждой новой идее. Осмысливать все за и против.
Несколько месяцев все, кто имеет доступ к медиа или соцсетям, говорили о необходимости поставки оружия от НАТО в Украину. Это нужно делать и дальше, но этого уже мало.
Следует говорить о необходимости удара НАТО по России. В интересах человечества.
Мало отбиваться в Украине, и созерцать, как методично Россия истребляет город за городом, оставляя тысячи трупов наших сограждан на украинской земле. Следует бить по России. И это может (и должно делать) НАТО.
И такова должна быть позиция украинского общества. Таково должно быть наше требование перед "коллективным Западом". "Украина все равно победит!"
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