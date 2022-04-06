Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу.

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Он сказал: именно это одна из главных причин, почему Россия не позволяет ввезти в город гуманитарные грузы.

Они боятся, что пока там все не зачищено российскими войсками, мир увидит, что там. Я думаю, что там трагедия, место ада. Я знаю, что там не десятки, а тысячи убитых людей, и известно о тысячах раненых,

– сказал Зеленский.

Они не смогут скрыть тысячи своих преступлений

Президент Украины сказал, что, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что цифры только растут каждый день. Так как известно точное количество погибших и раненых военных в Мариуполе. Но неизвестно количество гражданских мирных жителей, которых уже нет и которые трагически окончили свою жизнь.

Но они все равно не смогут все это спрятать и похоронить всех украинцев. Это тысячи людей, это невозможно. И мы все это обязательно увидим, когда сможем зайти в этот украинский город,

– сказал Зеленский.

Он напомнил о том, как в Буче, Ирпене и Гостомеле рашисты хотели скрыть свои преступления, пытаясь сжигать тела погибших людей целыми семьями. В их числе и маленькие дети.

Поэтому я называю их нацистами, потому что это правда. Они сжигают тела, потому что боятся и пытаются скрыть эту информацию от нас. Но это трудно сделать, когда речь идет о сотнях и тысячах людей,

– сказал глава государства.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович предположил, что Украина и мир могут ужаснуться от того, что увидят в других оккупированных городах. По его словам, Мариуполь перекроет Бучу в 100 раз.

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