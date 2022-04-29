Об этом в эфире 24 канала заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он также добавил, что если не будет использовано ядерное оружие, всем очевидно – Украина победит в этой войне.

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Это будет новый мир, в котором Украина будет намного сильнее и влиятельнее, чем она была до войны. Соответственно, Россия станет слабой и беззащитной,

– отмечает российский оппозиционер.

Что касается возможного ядерного удара, то следует добавить, что Путин никогда не принимает единоличных решений, а всегда пытается переложить ответственность на коллектив: то на Совбез России, то на Госдуму, то на российский генштаб.

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