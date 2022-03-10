В то же время российские о ккупанты выбрали единственную известную для них тактику – террор. Они обстреливают мирное население и гуманитарные коридоры.

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Атака мирного населения

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, о ккупанты неспособны воевать против ВСУ.

Они начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают, захватывают в заложники мирных людей, женщин и детей,

– подчеркнул он.

Смотрите полное видео обращения Алексея Резникова