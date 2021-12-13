Исторические параллели вполне очевидны
Если сопоставить три указанных периода, между ними можно выявить множество сходств.
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Всякий раз Россия действовала с позиций воображаемого морального превосходства — почти двести лет назад она стояла за "сохранение устоев" и консервацию монархических порядков в Европе, защищая известную ей систему от всяческих "нигилистов"; после Второй мировой войны речь шла о торжестве коммунизма как самого прогрессивного социального строя; сейчас Кремль постоянно пробрасывает мысль о том, что Россия противостоит тлетворному и аморальному Западу опять-таки как защитник традиционных ценностей, ныне подвергающихся поруганию.
Всякий раз противостояние начиналось с того, что Россия "задирала" западных прокси — начиная от подавления восстания в Польше (1830), революции в Венгрии (1848) и ультиматума Турции о предоставлении протектората над её владениями, заселёнными в основном православными (1853) до дестабилизации ситуации в Греции (1946), отказа советских сателлитов от участия в плане Маршалла и блокады Западного Берлина (1947) и, наконец, аннексии Крыма (2014) и подрыве территориальной целостности Украины посредством военного вмешательства на Донбассе (2014 – 2015).
Всякий раз развитие событий не приводило к большой "горячей" войне — столкновения могли либо ограничиться одним периферийным театром военных действий (как в Крымскую кампанию 1850-х годов), либо вестись в точках пересечения интересов противоборствующих сторон по всему миру (как во второй половине ХХ века), либо сводиться к деятельности якобы неконтролируемых одной из сторон квазивоенных формирований и разного рода террористическим действиям.
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Всякий раз, и это тоже никак не следует забывать, Россия/СССР не обладала тем экономическим и технологическим потенциалом, который позволил бы ей взять верх в развязанном противостоянии (конечно, и в ХХ-м, и в XXI-м веке у Москвы была и есть возможность стереть противника с лица земли, но и самой отправиться "прямиком в рай") — и поэтому ни одна из "холодных" войн не могла быть выиграна, а поражения в них завершались серьёзным кризисом всей социальной модели как Российской империи, так и Советского Союза.
Одни и те же грабли
Несмотря на то, что эти элементы сходства выглядят практически очевидными, Россия всякий раз повторяла одни и те же ошибки.
Во-первых, ей удавалось (причём не обязательно откровенно враждебными действиями, но также внутренней политикой или идеологическими упражнениями) создавать в Европе/на Западе образ "исчадия ада" и "империи зла", сотрудничество с которым по определению признавалось невозможным.
Во-вторых, Россия в любой из "холодных" войн оказывалась либо в одиночестве, либо в окружении ничего не представлявших собой со стратегической точки зрения сателлитов, тогда как противостоял ей мощный альянс сопоставимых друг с другом по мощи и влиянию государств, что предопределяло печальный исход борьбы.
В-третьих, каждый период "холодной" войны становился временем реакции во внутренней политике, которая существенно сокращала степень существующей в обществе свободы и приводила к своего рода социальному оцепенению, нарушавшемуся лишь после поражения российских/советских властей в том или ином эпизоде противостояния с Западом.
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В-четвёртых, хотя это отчасти вытекает из третьего обстоятельства, по мере углубления конфликта российские власти всё менее адекватно оценивали реальность, постепенно приближаясь к самой последней ошибке, которая и "ломала спину ишаку" (оккупации Молдовы и Валахии в 1853 году или Афганистана в 1979-м).
Комплексный подход
Происходящее сегодня, на мой взгляд, нельзя рассматривать в отрыве от прежних эпизодов "холодных" войн — и потому нельзя не учитывать их очевидные уроки.
Россия раз за разом выглядела нетерпеливой и наступающей стороной, в то время как Запад, которого сегодня многие российские либералы обвиняют в пораженчестве и соглашательстве, изначально воспринимал противостояние с Петербургом или Москвой как долгий процесс, в котором развивающиеся общества неизбежно одержат верх над стагнирующим.
Поэтому, подводя итог своим коротким рассуждениям, я скажу что не имеет большого значения, какими окажутся ближайшие события вокруг Украины — с упоминаемым всуе Мюнхеном 1938 года они не имеют ни малейшего сходства…
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