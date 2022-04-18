Также в регионе ранили нескольких мирных жителей, а также есть города, где просто невозможно установить количество жертв. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Погибают люди в разных городах

В общей сложности российскими атаками в регионе убили уже 249 человек. Также 797 гражданских были ранены.

Какие потери за день были по состоянию на 20:00

в Торском – 2 гражданских

в Шандриголово и Раздольном – по 1 гражданскому.

Были ранены 5 жителей Донбасса. Кроме того, в Бахмуте оказали медицинскую помощь трем людям, которых ранили на территории Луганской области.

Актуальная карта ситуации в регионе / Изображение Донецкой ОВА

Важно! В настоящее время невозможно установить количество жертв в двух населенных пунктах – Мариуполе и Волновахе.



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