Также в регионе ранили нескольких мирных жителей, а также есть города, где просто невозможно установить количество жертв. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Погибают люди в разных городах
В общей сложности российскими атаками в регионе убили уже 249 человек. Также 797 гражданских были ранены.
Какие потери за день были по состоянию на 20:00
- в Торском – 2 гражданских
- в Шандриголово и Раздольном – по 1 гражданскому.
Были ранены 5 жителей Донбасса. Кроме того, в Бахмуте оказали медицинскую помощь трем людям, которых ранили на территории Луганской области.
Актуальная карта ситуации в регионе / Изображение Донецкой ОВА
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