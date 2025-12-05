Россияне неоднократно заявляли об успехах на поле боя, в частности на Покровском настрое. Ситуация там очень динамичная, однако достижения войск России значительно переоценены.

Подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что россияне любят делать громкие заявления. Без всякого официального подтверждения они докладывают руководству о своих якобы достижениях на поле боя.

Есть ли у россиян успехи на Покровском направлении?

Максим Жорин отметил, что неоднократно генеральный штаб противника докладывал Владимиру Путину о том, что россияне якобы захватили определенные населенные пункты Украины.

Что происходит возле Покровска: карта

На самом деле это были несколько военнослужащих, которые забегали туда, поднимали флаг и погибали там сразу. На этом их контроль заканчивался. Эти населенные пункты продолжают быть под контролем подразделений Третьего армейского корпуса. Хотя в докладах России они еще несколько недель назад вроде бы их захватили,

– сказал военный.

Такая же ситуация и с Покровском или другими крупными городами. Россиян они интересуют еще больше, ведь дня них политически это очень важно.

Важно! Украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян в Покровско-Мирноградской агломерации, удерживая северную часть Покровска. Александр Сырский сообщил, что ситуация там остается крайне напряженной, однако оборона действенно срывает попытки врага прорваться и сформировать штурмовые группы.

По словам Максима Жорина, полного контроля ни над одним из городов нет и серьезных достижений также. Однако в Купянске, Покровске, Лимане ситуация все же очень сложная.

Какова ситуация на фронте?