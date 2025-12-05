Полного контроля нет, – военный опроверг заявления россиян о захвате Покровска
- Российские заявления о захвате Покровска являются преувеличенными, и полного контроля над городом нет.
- По словам Максима Жорина, ситуация в районах Покровска, Купянска и Лимана остается сложной, но серьезных достижений у россиян нет.
Россияне неоднократно заявляли об успехах на поле боя, в частности на Покровском настрое. Ситуация там очень динамичная, однако достижения войск России значительно переоценены.
Подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что россияне любят делать громкие заявления. Без всякого официального подтверждения они докладывают руководству о своих якобы достижениях на поле боя.
Есть ли у россиян успехи на Покровском направлении?
Максим Жорин отметил, что неоднократно генеральный штаб противника докладывал Владимиру Путину о том, что россияне якобы захватили определенные населенные пункты Украины.
Что происходит возле Покровска: карта
На самом деле это были несколько военнослужащих, которые забегали туда, поднимали флаг и погибали там сразу. На этом их контроль заканчивался. Эти населенные пункты продолжают быть под контролем подразделений Третьего армейского корпуса. Хотя в докладах России они еще несколько недель назад вроде бы их захватили,
– сказал военный.
Такая же ситуация и с Покровском или другими крупными городами. Россиян они интересуют еще больше, ведь дня них политически это очень важно.
Важно! Украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян в Покровско-Мирноградской агломерации, удерживая северную часть Покровска. Александр Сырский сообщил, что ситуация там остается крайне напряженной, однако оборона действенно срывает попытки врага прорваться и сформировать штурмовые группы.
По словам Максима Жорина, полного контроля ни над одним из городов нет и серьезных достижений также. Однако в Купянске, Покровске, Лимане ситуация все же очень сложная.
Какова ситуация на фронте?
Военное командование России отправляет свои войска в наступление без шлемов и бронежилетов. Учитывая это погибает значительная часть личного состава. Это, вероятно, свидетельствует об экономических проблемах в России.
Россияне заявили о прорыве в Донецкой области, в частности вблизи Лимана. Однако украинские силы опровергли такие заявления.
Сергей Стерненко призвал что-то изменить в обороне украинских позиций на фронте. Он отметил, что на самых горячих направлениях есть нехватка личного состава. Это обусловливает необходимость реформирования армии даже во время войны.