Повного контролю немає, – військовий спростував заяви росіян про захоплення Покровська

Росіяни неодноразово заявляли про успіхи на полі бою, зокрема на Покровському настрою. Ситуація там дуже динамічна, проте здобутки військ Росії значно переоцінені.

Підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін розповів 24 Каналу, що росіяни люблять робити гучні заяви. Без жодного офіційного підтвердження вони доповідають керівництву про свої нібито здобутки на полі бою.

Чи мають росіяни успіхи на Покровському напрямку?

Максим Жорін зауважив, що неодноразово генеральний штаб противника доповідав Володимиру Путіну про те, що росіяни начебто захопили певні населені пункти України.

Що відбувається біля Покровська: карта

Насправді це були декілька військовослужбовців, які забігали туди, підіймали прапор і гинули там одразу. На цьому їхній контроль закінчувався. Ці населені пункти продовжують бути під контролем підрозділів Третього армійського корпусу. Хоч у доповідях Росії вони ще кілька тижнів тому начебто їх захопили,

– сказав військовий.

Така ж ситуація і з Покровськом чи іншими великими містами. Росіян вони цікавлять ще більше, адже дня них політично це дуже важливо.

Важливо! Українські війська продовжують стримувати наступ росіян у Покровсько-Мирноградській агломерації, утримуючи північну частину Покровська. Олександр Сирський повідомив, що ситуація там залишається вкрай напруженою, однак оборона дієво зриває спроби ворога прорватися та сформувати штурмові групи.

За словами Максима Жоріна, повного контролю над жодним із міст немає і серйозних досягнень також. Однак у Куп'янську, Покровську, Лимані ситуація все ж дуже складна.

Яка ситуація на фронті?