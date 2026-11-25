Об этом сообщает Polsat News.

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Как в России отреагировали на вызов посла в МИД Польши?

Во вторник, 21 ноября, посол России в Польше Георгий Михно прибыл в польское Министерство иностранных дел. Его вызвали из-за нарушения российскими ракетами польского воздушного пространства 20 ноября.

Во время встречи российскому дипломату вручили ноту протеста. Однако в посольстве России заявили, что Михно "самым решительным образом" отверг обвинения в адрес Москвы.

Георгий Михно, посол Российской Федерации в Республике Польша, был приглашен в МИД страны пребывания, где ему была вручена нота протеста в связи с якобы "причастностью" нашей страны к инцидентам, связанным с "нарушением польского воздушного пространства" 20 ноября 2023 года– говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В российском посольстве также назвали обвинения Варшавы "безосновательными, голословными и не подкрепленными доказательствами".

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Кроме того, российские дипломаты возмутились публичной реакцией Польши на инцидент. Они заявили, что обвинения в адрес Москвы якобы основаны на политических мотивах, а не на доказательствах.

Особое возмущение вызывает характер публичной риторики, сопровождающей эти инциденты, которая ведется в откровенно русофобском тоне и не оставляет сомнений в том, что ее целью является дальнейшее разжигание антироссийских настроений в Польше и сознательное ухудшение российско-польских отношений– заявили в посольстве.

Также российская сторона назвала "абсолютно недопустимой" практику выдвижения обвинений против России на основании, как утверждают в Москве, "тенденциозных предпосылок".

В то же время обломки ракет, нарушивших польское воздушное пространство, были найдены в Новом Липовце Люблинского воеводства, а также в Руднике-над-Сяном и Молодичах Подкарпатского воеводства.

Напомним, во время массированной атаки России на Украину утром 20 ноября российская ракета крылатая ракета Х-101 упала на территории Польши. Место падения расположено в 45–60 километрах от украинской границы. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что речь идет именно о российской ракете.

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Сначала пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский сообщил, что объект вблизи Нового Липовца мог быть ракетой Х-101 или реактивным беспилотником. Впоследствии Косиняк-Камыш уточнил, что еще одна ракета упала вблизи Рудника-над-Саном, а реактивный беспилотник – недалеко от Молодича.

Все три инцидента произошли на фоне массированного российского удара по Украине. На местах работают соответствующие службы и ведутся следственные действия. По предварительным данным, в результате падения воздушных объектов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.