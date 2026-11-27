Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

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Как россияне захватывают недвижимость в Донецкой области

По его словам, о расширении сети объявил первый вице-премьер оккупационного правительства Кирилл Макаров.

Помимо открытия 123 новых магазинов, планируется модернизировать еще 13. Ожидается, что это позволит создать 2583 рабочих места.

В настоящее время в оккупированной Донецкой области работают 19 магазинов "Семья", десять из них – в Мариуполе. Это вдвое больше, чем в Донецке.

Андрющенко обратил внимание на то, что адреса некоторых магазинов совпадают с адресами недвижимости, которую оккупационные власти внесли в перечень "бесхозного" имущества Мариуполя в 2023 году.

В частности, речь идет о четырех адресах:

бульвар Меотиды, 32/18;

улица Левченко, 3;

улица Воинов-Освободителей, 88;

улица Торговая, 9.

По последнему адресу ранее располагалось помещение ритуальных услуг "Скорбота". В октябре 2026 года там открыли магазин российской сети "Семья".

По словам руководителя Центра, расширение торговой сети происходит на фоне массового признания коммерческой недвижимости в оккупированном Мариуполе "бесхозной".

Сначала такое имущество вносят в соответствующий перечень и присваивают, а впоследствии в помещениях появляется российский бизнес.