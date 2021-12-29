Так заявил государственный прокурор. Иной аргумент – "Мемориал" не объявлял себя так как должно "иностранным агентом".

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Понятие "иностранный агент"

Как гражданин и русский политик я считаю, что сама категория "иностранный агент" абсурдна в мирное время и в отношении тех государств, с которыми моя страна имеет дипломатические отношения. Наши ценности и цели не ограничиваются национальными границами. Они имеют общечеловеческий характер. После катастрофы двух мировых войн ХХ века это стало ясно всем разумным людям.

И именно потому, что этот общемировой характер ценностей и целей человечества ныне осознанный факт, Европа уже три четверти века живет без войны, Япония стала мирной страной, а наша страна и другие тоталитарные идеологические деспотии Европы вернулись в мировое сообщество в 1988-91 гг., объявив устами Горбачева, что общечеловеческие ценности должны господствовать над классовыми и национальными.

Утверждение понятия "иностранный агент" в российском праве разрушает этот высокий принцип международного общения и, вновь отделяя Россию от мира, готовит ее к противостоянию с миром, готовит к войне.

Что же касается "создания ложного образа СССР как террористического государства", то здесь я говорю уже как историк профессионал. Опора мне – трехтомная "История России. ХХ век", уже 12 лет чуть ли ни ежегодно переиздающаяся крупнейшими издательскими домами России - АСТ и ЭКСМО.

Я с полным убеждением заявляю, что образ, который создает "Мемориал" в отношении СССР абсолютно соответствует действительности и даже, возможно, слишком мягок. Более точное определение – СССР – созданное на месте России преступное (бандитское) сообщество, поработившее народы исторической России, а, со временем, распространившее свою преступную власть на треть земной суши.

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Почему я так считаю?

Только преступное (бандитское) сообщество может:

Лишить всех граждан России их, приносящей доход, собственности, и тем превратить в одночасье в бесправных рабов новой власти. Запретить свободный обмен товаров и услуг и, тем самым, сделать этих рабов полностью зависимыми от милости власти, дающей им пайку или не дающей. Сделать саму жизнь человека и его тело из высшей ценности орудием порабощения, убивая и пытая людей за любое неповиновение и просто для острастки других, чтобы они и головы не смели поднять (красный террор) Жестоким насилием распространять эту преступную систему бандитского властвования на все те страны и народы, которые удавалось этому режиму поставить под свой контроль. Заменить суд, как мерило высшей правды, полным произволом, сообразующимся только с интересами самого этого преступного властного сообщества.

Таким образом, отказ нынешней РФ от общечеловеческих ценностей, явивший себя во внедрении в государственную практику дискриминирующей клички "иностранный агент" и запрет "Мемориала", как не исполняющего требований, налагаемых этой кличкой, ясно свидетельствует, что и нынешняя РФ, юридически являющаяся продолжателем СССР, из государства общественного блага (res publica), которым она так и не стала, вновь превратилась в организованное преступное террористическое сообщество, подобное себе самой под былым именем СССР.

Именно поэтому Верховный "суд" вынес такое решение по "Мемориалу", именно поэтому на 15 лет вновь осужден исследователь большевицкого террора Юрий Дмитриев, именно поэтому в РФ процветает пыточная система ФСИН, а богатства страны присваиваются кучкой захвативших власть людей, именно поэтому РФ поддерживает террористические режимы по всему миру и ныне откровенно готовит войну с соседней Украиной.

Мы не должны более ни минуты сомневаться, что отвергнув все робкие попытки превратить преступный террористический режим в нормальное государство общего блага, мы шаг за шагом вернулись в тот самый СССР, который, как совершенно верно свидетельствовал "Мемориал", был террористическим государством. Потому-то "Мемориал" и был объявлен "иностранным агентом", потому-то и запрещен ныне, что говорил правду.

Бандиты и террористы очень не любят, когда их так называют, они предпочитают, чтобы их считали порядочными людьми и восстановителями попранной справедливости. Ни большевицкие бандиты, ни нынешние здесь не исключение. Свое же истинное обличье они обиженно именуют "ложным образом".

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