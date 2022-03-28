Об этом сообщил Сергей Гайдай – глава Луганского ОВА в эфире 24 канала. Он отметил, что тактика россиян меняется.

К слову Армия не может воевать, поэтому Путин будет тупо давить на кнопки, – российский журналист

Могу подтвердить, что оккупанты перебрасывают все больше и больше техники и людей именно на Донецкое и Луганское направления,

– сказал он.

Он также добавил, что с уверенностью в 90% – это огромное поражение России. Это понимает как весь мир, так и Путин.

"Российская армия не готова к мощной войне, армия разбита, техника устарела. Все, что они могут, только обстреливать ракетами издалека мирные города", – добавил Гайдай.

Поэтому единственный способ кремлевскому диктатору "сохранить лицо" – перебрасывать много усилий именно на эти направления, чтобы потом он мог отчитаться своим зомбированным людям, что якобы так называемая "спецоперация прошла прекрасно", пояснил он.

Год-полтора и будет второе нападение, – Гайдай о возвращении россиян на позиции до 24 февраля