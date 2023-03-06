Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании. Также отметили, что Россия перебрасывает старую технику, чтобы компенсировать свои потери.

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"Вторая армия мира" перебрасывает на фронт древнюю технику

Российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники, разворачивая свои 60-летние боевые танки Т-62.

Существует реалистичная вероятность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии (1-я ГТА), вероятно, главной танковой силы России, будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери,

– отметили в разведке Великобритании.

Интересно, что ранее 1-я ГТА должна была получить танки следующего поколения Т-14 Армата с 2021 года. В последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года около 800 Т-62 изъяли из склада, а некоторые получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, улучшат их эффективность ночью.

Однако оба типа старинных транспортных средств будут иметь много уязвимостей на современном поле боя, в частности отсутствие современной динамической брони,

– подчеркнули в Минобороны.

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Украинские воины уничтожили уже около 154 тысяч оккупантов

Утром 6 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что от начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали ориентировочно 153 770 российских захватчиков. Кроме того, у врага колоссальные потери в технике. Так, наши воины уже уничтожили: