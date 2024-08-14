Обычно оккупанты передислоцируют силы в сторону оккупированных территорий. Однако сейчас Россия перебрасывает военную технику в другое направление. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив. что это не может быть связано с операцией в Курской области по нескольким причинам.

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Куда Россия перебрасывает силы и технику через Мариуполь

По словам депутата Мариупольского городского совета, есть отдельные сообщения от жителей города о том, что враг перебрасывает технику и личный состав в обратном направлении. То есть из Запорожской области в Мариупольский район. Также в обратном пути, в Новоазовский район, вероятно, что дальше на территорию России.

Обычно это происходит в другом направлении, то есть с территории страны-агрессора на оккупированные территории,

– отметил Забавин.

Депутат Мариупольского городского совета рассказал, что пока не стоит говорить, что эта передислокация происходит в направлении Курской области. Расстояние до Курщины очень большое, а россияне имеют проблемы с логистикой, которые никуда не исчезли.