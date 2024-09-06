Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что военные перемещения идут на север Донецкой области. Большинство техники направлено в сторону Угледара.

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Куда движутся оккупанты

Накопление резервов началось для наступления на Угледар. Кроме этого направления, оккупанты перебрасывают силы в Пологовский район, поселок Розовка Запорожской области. Также фиксируют перемещение техники на северо-запад от Мариупольского района.

Много перебрасывается на север, то есть оккупанты заезжают с другого направления, который мы называем Бердянским, и в объезд Мариуполя поднимаются дальше на север в сторону Волновахи и Донецка. Вероятно, это Кураховское направление насыщается необходимой военной силой,

– рассказал Петр Андрющенко.

Что касается других направлений в сторону России, то они фактически "замерли", нет никаких тактических перемещений, на которые стоит обратить внимание. Крупные инфраструктурно-логистические объекты, такие как порт – стоят. Там ничего не происходит.

Известно, что был поврежден трансформатор, который обеспечивал движение. Поэтому относительно грузовых поездов наблюдается определенное затишье. Вероятно, железная дорога вскоре заработает, потому что оккупанты нашли трансформатор с другой ветки.

Но с учетом той интенсивности боев, которая есть, даже 5 дней (остановки железной дороги – 24 Канал) – это очень хороший результат,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

По поводу логистики через поселок Маловодное на Волноваху она тоже работает. Там довольно трудно вести наблюдение, но местные говорят, что железная дорога функционирует. По меньшей мере раз в два дня слышно как движутся грузовые вагоны.