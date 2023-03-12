Эта группа наемников в России была создана еще в декабре 2022 года. Им обещают высокую зарплату и выдают вооружение из складов ФСБ. К слову, она контролирует их вместе с российским Минобороны.

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Подготовка операции под "чужим флагом"

Эти наемники должны совершить теракт "под чужим флагом", то есть, вероятно, речь идет о переодевании в форму ВСУ и совершении преступления якобы "украинцами". Цель проста – втянуть Беларусь в войну против Украины. Мол, самопровозглашенный президент Лукашенко готов, осталось убедить народ. При этом, как утверждают, Лукашенко знает о запланированном в Беларуси теракте.

Командир этих наемников находится в ведении российского Минобороны.

Россия не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины для рассредоточения украинских сил и отвлечения внимания от направлений фронта на Востоке, где продолжаются тяжелейшие бои.

Планируемая провокация с Соловьевым

В преддверии ГУР МО уже сообщало о подготовке россиян к теракту против Беларуси вблизи границы с Украиной. Тогда данные разведки указывали, что вся эта операция запланирована на 11 марта. Ее освещение было поручено пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Можно предположить, что прибытие наемников ФСБ и Минобороны и запланированное пропагандистское освещение "теракта против Беларуси" – часть одной операции.