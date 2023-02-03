Одной из причин называли ухудшение состояния здоровья диктатора. Кроме того, не с чем выходить, потому что нет побед. Об этом 24 Канала сказал политолог Владимир Фесенко.

К теме "Решил похоронит Россию": чего ожидать от обращения Путина к Федеральному собранию

"А здесь нельзя не выходить, потому что годовщина начала войны. Ему нужно будет оправдать ее", – заметил он.

О чем будет говорить Путин

По мнению Фесенко, будет пропагандистское усиление, мол, война была не напрасной и правильной. Путин будет обращать внимание на то, что против них весь Запад. Этот тезис диктатор уже использовал. В Санкт-Петербурге он повторял, что во времена второй мировой войны на них напала вся Европа. Вот только забыл, кто тогда был союзником Советского Союза.

"Кто помогал оружием, ленд-лизом и самолетами? Союзниками были США и Великобритания. Почему Путин об этом забыл", - акцентировал политолог.

Для того, чтобы как-то оправдать свой проигрыш, он будет вспоминать весь коллективный Запад, который якобы восстал против России. На самом же деле Запад реагировал на эту позорную агрессию.

Будет оправдывать отсутствие побед, говорить о том, что Россия переходит в наступление, будет подчеркивать, что война будет до победного конца. Хотя, я думаю, акцент нужно поставить на слове "конец". До путинского конца,

– считает политолог.

Путину нужно чаще упоминать о том, как окончил Иосиф Сталин. Никто его не спасал, подчеркнул Фесенко, он уже был не нужен. Сталин еще был жив, а власть уже делили.

"Похоже, Путин двигается именно в этом направлении, в частности, благодаря решениям по войне. Он сам себя загнал в тупик и не знает, как из него выйти", – резюмировал Владимир Фесенко.