Следует быть осторожными, ведь наша противовоздушная оборона не может сбивать эти ракеты, сообщает 24 Канал.
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Что известно о тревоге в Украине
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным monitor, враг поднял в небо истребитель Миг-31, который могут сопровождать истребители Су-30СМ.
Может ли Россия снова атаковать
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк утром 18 марта заявила, что в Черном море уменьшилось количество вражеских ракетоносителей. Однако это не свидетельствует о понижении ракетной опасности. По словам Натальи Гуменюк:
- в Черном море до сих пор находятся 17 российских кораблей. Среди них – 3 ракетоносителя, один из которых – подводный;
- общий залп может составлять до 20 ракет типа "Калибр" – высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным объектам.
По словам спикера, оккупанты выискивают новую тактику. Несмотря на это, традиционно на фоне разговоров о продлении "зернового соглашения" ударили "Шахидами".
Снова испытывают наши силы противовоздушной обороны, а это может свидетельствовать о подготовке более существенного оружия в применении, которое как раз могут представлять те же "Калибры",
– добавила руководитель пресс-центра.
Наталья Гуменюк заявила, что:
- активность российской авиации свидетельствует о продолжении разведывательной деятельности;
- довольно-таки активны и беспилотные разведчики.
"Это значит, что сбор данных продолжается, а значит ракетная опасность достаточно высока", – подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг".
Россия атаковала Украину "Шахидами"
- Вечером и ночью против 18 марта во время воздушной тревоги Россия запустила по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131.
- К сожалению, два российских дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Там серьезные разрушения.
- Кроме этого, бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника. Вероятно, "Шахиды". Также наша ПВО сбила дроны над Киевом.
- Ночью 18 марта Воздушное командование ВСУ сообщило, что им удалось сбить 11 из 16 вражеских дронов.