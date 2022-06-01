Российское Министерство обороны решило похвастаться "достижениями" в войне против Украины. Кафиры смогли на полутораминутный ролик, лживость которого рассекретили даже российские СМИ.

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Очередной лживый ролик

Ложь российских кафиров о войне в Украине – это всегда эпические провалы. Но когда их лживость проявляют сами же российские СМИ, ситуация становится еще веселее.

Министерство обороны России настолько профессионально, что не удалось удалить метаданные с видео. Как выяснилось, кафиры снимали "героическое" видео совсем не в Киевской области, а вблизи Белгорода, в каких-то 25 минутах езды от центра города.

Таким образом, у российских кафиров начинаются большие проблемы – им перестают верить даже собственные пропагандисты, способные на феерический абсурд и ложь. Что ж, будущее готовит для рашистов еще более интересные сюрпризы, такие как проигрыш в войне против Украины и стран их недоимперии, которая уже получила весь цивилизованный мир.

Фейки российских пропагандистов: последние новости

Связь россиян с реальностью каждый день становится все более шаткой. Рашисты заявили о том, что уже почти не понесут потери в войне против Украины. Впрочем, есть вероятность, что они просто не считают более 30 тысяч своих солдат потерями, поскольку отношение к солдатам в армии оккупантов далеко от человеческого – "пушечному мясу" даже открыто заявляют, что они никому не нужны и погибнут в Украине.

Кроме того, решители твердо верят в то, что Польша собирается захватить территории Западной Украины. Причиной маразма стали наши дружеские отношения с поляками и заявления наших лидеров о том, что со временем границы исчезнут. Умственно ограниченным северным соседям совершенно непонятны такие понятия как дружба, партнерство и поддержка, поэтому они всячески интерпретируют их на свой манер.

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