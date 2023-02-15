Беспилотник Shahed 191 имеет другое название Saegheh-2, что означает "Молния-2". 24 Канал. У него – турбореактивный двигатель, производимый компанией "Shahed Aviation Industries".

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Что известно о Shahed 191

Это копия американского БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel.

Shahed 191 разгоняет скорость до 275 км/ч. В воздухе может находиться до 4,5 часов.

Дальность полета – более 500 км, высота – 7500 метров.

Беспилотник может нести 2 управляемые ракеты с осколочными боевыми частями Sadid-342.

Также модель может производить разведку на расстоянии от 60 до 80 километров, но это зависит от погоды.

Shahed 191 может автоматически возвращаться к точке взлета в случае потери управления.

В чем опасность

Другие иранские дроны, в частности Shahed-131 и Shahed-136, – это простые и дешевые ударные дроны. Shahed-191 – более сложная и более дорогая техника.

Кроме того, Shahed-191 и Shahed-129 раньше в украинском небе не фиксировались.

Обратите внимание! Несмотря на опасность, Shahed 191 – довольно габаритный. Это делает его заметным для систем ПВО. В общем, количество новых дронов достаточно мало. Следовательно, они могут стать достижимыми целями для ВСУ.