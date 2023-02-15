Беспилотник Shahed 191 имеет другое название Saegheh-2, что означает "Молния-2". 24 Канал. У него – турбореактивный двигатель, производимый компанией "Shahed Aviation Industries".
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Что известно о Shahed 191
Это копия американского БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel.
- Shahed 191 разгоняет скорость до 275 км/ч. В воздухе может находиться до 4,5 часов.
- Дальность полета – более 500 км, высота – 7500 метров.
- Беспилотник может нести 2 управляемые ракеты с осколочными боевыми частями Sadid-342.
- Также модель может производить разведку на расстоянии от 60 до 80 километров, но это зависит от погоды.
- Shahed 191 может автоматически возвращаться к точке взлета в случае потери управления.
В чем опасность
Другие иранские дроны, в частности Shahed-131 и Shahed-136, – это простые и дешевые ударные дроны. Shahed-191 – более сложная и более дорогая техника.
Кроме того, Shahed-191 и Shahed-129 раньше в украинском небе не фиксировались.